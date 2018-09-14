أعلن الرئيس الفنلندي، ساولي نينيستو، ان وجود قوات حلف شمال الأطلسي العسكرية “الناتو” في دول البلطيق وبولندا له أهمية كبيرة بالنسبة لفنلندا، على الرغم من أن البلاد ليست عضوا في الحلف.

ونقل المكتب الرئاسي عن نينيستو، قوله “رغم أن فنلندا ليست عضوا في حلف شمال الأطلسي، لكن بالنسبة لنا من المهم جدا وجود حلف “الناتو” في دول البلطيق وبولندا”.

هذا ويشارك الرئيس الفنلندي في اجتماع غير رسمي لمدة يومين لرؤساء دول الاتحاد الأوروبي، أو ما يسمى بمجموعة أرايولوس بعاصمة لاتفيا، ريغا، وناقش الرؤساء، أمن أوروبا – كيفية تحسين قدرة المجتمعات على التكيف مع الأزمات الداخلية والخارجية.

المصدر: وكالات