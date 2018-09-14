كشف الحزب الحاكم في السودان الخميس عن تشكيلة حكومة جديدة تضم 21 وزيرا، بعد أن أقال الرئيس عمر البشير الحكومة السابقة.

ويأتي قرار تأليف حكومة جديدة، في وقت يواجه السودان أزمة اقتصادية متنامية جراء نقص حاد في العملات الأجنبية وارتفاع التضخم إلى أكثر من 65 في المئة.

ووافق حزب المؤتمر الوطني الحاكم خلال اجتماع عقد في وقت متأخر الخميس، على أسماء الوزراء الذين اختارهم معتز موسى عبد الله الذي كلف بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال فيصل حسن ابراهيم مساعد الرئيس السوداني لصحافيين إثر اجتماع قادة الحزب، “أجاز المكتب القيادي للمؤتمر الوطني أسماء المرشحين لتولي الوزارات في الحكومة التي ستؤدي القسم الجمعة”.

ويعقد مجلس الوزراء الجديد أول اجتماع له الأحد، وتضم الحكومة المصغرة العديد من أعضاء الحكومة السابقة.

وتولى عبد الله حمدوك وزارة المال بدلا من عثمان الركابي، في حين تولى أحمد بلال وزارة الداخلية.

واحتفظ وزيرا الخارجية والنفط في الحكومة السابقة بمنصبيهما في الحكومة الجديدة.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى بمقدار أكثر من الضعف السنة الماضية، وتراجع سعر العملة السودانية بشكل كبير مقابل الدولار.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية