نقل سفير قطر محمد العمادي، إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسالة شفهية من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أكد فيها دعم جهود المصالحة الفلسطينية والوقوف مع الشرعية الفلسطينية.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، فقد استقبل عباس في مقر رئاسته في مدينة رام الله، العمادي، مثمنا “موقف دولة قطر الداعم للشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”.

وتقدمت القاهرة منتصف تموز/يوليو الماضي، بمبادرة جديدة للمصالحة، تتضمن رفع العقوبات عن قطاع غزة، وتولي وزراء حكومة التوافق الفلسطينية الحالية مهامهم على ذات الهيكلية الإدارية القائمة في الوزارات العاملة بغزة، وتشغيل محطة الكهرباء من خلال توفير الوقود لها دون فرض ضرائب عليها.

المصدر: وكالات