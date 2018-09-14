أعلنت السلطات الصينية أن سيارة رباعية الدفع صدمت مساء الأربعاء حشدا من المارة كانوا في ساحة عامة في مدينة بوسط البلاد ما أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 44 آخرين بجروح.

وقالت حكومة مقاطعة هونان في بيان إن المأساة وقعت في الساعة السابعة والدقيقة 35 من مساء الأربعاء (11.35 ت غ) في الساحة الرئيسية في وسط مدينة هندونغ، وإن قوات الأمن اعتقلت السائق.

وذكرت الشرطة المحلية في بيان ان ما حدث هو “انتقام”، موضحة ان السائق “صدم الحشد وحده الليلة الماضية وكان يحمل المجارف والخناجر لمهاجمة الناس، بقصد التسبب في أضرار جسيمة”.

واضافت الشرطة ان السائق مولود في العام 1964 ويدعى يانغ زانيون وهو من أصحاب السوابق إذ سبق له وأن دخل السجن مرات عدة بتهم حيازة مخدرات وسرقة.

واكتفت السلطات بالقول إنها فتحت تحقيقا في الواقعة، من دون أن توضح ما إذا كان السائق قد صدم الحشد عمدا أو عن غير قصد.

المصدر: وكالات