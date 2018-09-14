كشف تقرير قدمه مساعد وزير الخزانة الأمريكية، مارشال بيلينغسلي، أبعاد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على روسيا منذ تولي دونالد ترامب رئاسة البلاد في كانون الثاني/يناير 2017.

وجاء في التقرير الذي تم نشره الخميس، قبيل جلسات استماع في مجلس النواب بالكونغرس الأمريكي، أن وزارة الخزانة فرضت، منذ كانون الثاني/يناير 2017، عقوبات على 212 شخصية وشركة متصلة بروسيا، بسبب تصرفاتها الخاضعة للجزاءات”.

ووفقا لهذه البيانات فإن 136 شخصية وشركة أدرجت على القوائم السوداء بسبب الأحداث في أوكرانيا، وفقا لقانون مواجهة أعداء أمريكا عبر العقوبات.

وسبق للولايات المتحدة أن فرضت، قبل كانون الثاني/يناير 2017، حزمة من العقوبات على روسيا بسبب تطورات الأوضاع في أوكرانيا وفي شبه جزيرة القرم، وكذلك على خلفية تدخل موسكو المزعوم في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، الأمر الذي تنفيه روسيا.

المصدر: وكالات