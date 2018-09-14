أعلنت شركة جنرال موتورز عن سحب أكثر من مليون سيارة وشاحنة في الولايات المتحدة بسبب عيب في نظام التوجيه الكهربائي يمكن أن يزيد من نسبة التسبب بحوادث.

وتشمل قائمة العربات التي تم سحبها شاحنات صغيرة وسيارات رباعية الدفع انتجت عام 2015 بينها “شيفروليه سيلفرادو” و”جي ام سي يوكون” و”كاديلاك اسكالايد”، وفق بلاغ ارسلته الشركة الى الادارة الوطنية لسلامة المرور على الطرق السريعة.

وأبلغت “جنرال موتورز” الادارة انها ستسحب 1.02 مليون سيارة في الولايات المتحدة، اما العدد الاجمالي للسيارات المسحوبة فيصل الى 1.2 مليون مع كندا والمكسيك أكبر أسواق الشركة الخارجية.

وقالت متحدث باسم “جنرال موتورز” أن نظام التوجيه المهربائي المساعد يمكن أن يتوقف فجأة، وهذا يعني أن “يواجه سائق السيارة صعوبة في توجيهها خصوصا اذا كانت السرعة منخفضة، ما يزيد من خطر الحوادث”.

وأضاف أن الشركة على علم بثلاثين حادثة على علاقة بهذه المشكلة اسفرت عن جرح شخصين، من دون وفيات.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية