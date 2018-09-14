أكدت الولايات المتحدة الخميس أنها تحضر سلسلة ثانية من العقوبات الاقتصادية “القاسية جدا” على روسيا بعد هجوم بغاز الاعصاب في بريطانيا.

وسبق أن فرضت إدارة الرئيس دونالد ترامب سلسلة أولى من العقوبات في آب/أغسطس بعد أن توصلت إلى خلاصة أن السلطات الروسية تقف وراء تسميم العميل الروسي المزدوج سيرغي سكريبال وابنته يوليا في انكلترا في اذار/مارس الماضي.

وتتضمن هذه التدابير التي دخلت حيز التنفيذ في أواخر آب/أغسطس، تصدير بعض المنتجات التكنولوجية مثل أجهزة أو معدات إلكترونية، ومبيعات الأسلحة الى روسيا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية