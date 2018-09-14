مصدر في القوة الصاروخية اليمنية يؤكد إصابة الصاروخ لهدفه في جيزان بدقة موقعاً خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيش السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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September 14 2018 - 00:07
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المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية: المسلحون في ادلب يستعدون للدفاع طويلا وللهجوم على حلب وحماه
وزارة الخارجية الالمانية: برلين تستخدم جميع القنوات لمنع تفاقم الوضع في مدينة ادلب السورية
الجيش السوري يواصل تطهير عمق بادية حمص الشرقية من ارهابيي داعش ويضبط كميات كبيرة من الاسلحة
وزير الدفاع التركي: نعمل مع روسيا وإيران وحلفائنا لإحلال السلام والاستقرار ومنع وقوع مأساة إنسانية في إدلب السورية
مصادر رسمية أردنية: لجنة فنية أردنية - سورية عقدت اجتماعاً الاربعاء للتباحث في إعادة فتح الحدود بين البلدين
قوات العدو تهدم قرية الوادي الأحمر شرق القدس المحتلة بعد أن شُيّدت لحماية قرية الخان الأحمر المهددة بالهدم
فصائل المقاومة الفلسطينية تدعو في الذكرى الـ25 لاتفاق أوسلو إلى الوحدة الوطنية عبر تعزيز خيار المقاومة
مقتل وإصابة حوالي 20 مسلحا تابعين لقوى العدوان السعودي الامريكي إثر عملية هجومية شمال المنظر بالساحل الغربي
مقتل وجرح عدد من المسلحين التابعين لقوى العدوان السعودي الامريكي إثر قصف مواقعهم في منطقة الجبلية في الساحل الغربي
منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن: مصير مئات الآلاف مجهول في الحديدة والوضع تدهور بشكل كبير مؤخرا
منسق الأمم المتحدة للشؤون الانسانية في اليمن: التكلفة البشرية ستكون فادحة إذا دمرت صوامع ومطاحن الحديدة
اليونيسيف: أكثر من 11 مليون طفل يمني يعانون من نقص الغذاء في ظل غياب المساعدات الانسانية والخدمات الاساسية
الولايات المتحدة: إصدار عقوبات جديدة على روسيا والصين وكوريا الشمالية
مساعد وزير الخزانة الامريكي: واشنطن تنظر في امكانية فرض عقوبات ضد شركة سوخوي الروسية
نيجيريا: الجيش يصد هجوماً لـ"بوكو حرام" على قاعدة دماساك شمال ولاية بورنو شمال شرق البلاد
كوريا الجنوبية تعتبر أن أي قمة جديدة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي يجب أن تخرج بنتائج ملموسة
مقتل 11 شخصا وجرح 44 آخرين جراء صدم سيارة رباعية الدفع حشدا من المارة في ساحة عامة وسط الصين
الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يقر بإقامة فرنسا "نظاماً" أستخدم فيه "التعذيب" خلال حرب الجزائر (1954-1962)
إجلاء الآلاف في شمال الفيليبين تحسبا لوصول إعصار "مانغكوت" مع زوابع تبلغ سرعتها 255 كلم في الساعة
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
مصدر في القوة الصاروخية اليمنية يؤكد إصابة الصاروخ لهدفه في جيزان بدقة موقعاً خسائر مادية وبشرية في صفوف الجيش السعودي
منذ 2 ساعة
13 September، 2018
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