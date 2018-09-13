أكد مفوض الهجرة والشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، ديميتريس أفراموبولوس، أن الاتحاد يتعاون مع اليونان وإيطاليا، استعدادا لموجة جديدة من الهجرة، قد تتدفق من مدينة إدلب في سوريا. وقال أفراموبولوس، في تصريح صحفي اليوم الخميس: “نحن نتعاون مع إيطاليا واليونان حال حدثت هجرة للسكان من إدلب إلى البلدين”​​​.

وأضاف أن الاتحاد حصد نتائج جيدة من دعمه لليونان، في قضية الهجرة، قائلا: “أعطينا اليونان 6 مليارات يورو.. وراقبنا كيف تعاملت السلطات مع هذا المبلغ للحد من الهجرة، ورأينا شيئا جيدا.

وتعيش أوروبا حاليا أكبر أزمة هجرة، منذ الحرب العالمية الثانية. وعلى الرغم من أن أعداد المهاجرين تراجع كثيرا عن عام 2016، إلا أن القضية لا تزال تمثل تحديا كبيرا لأوروبا، التي تكافح من أجل وفق الهجرة إليها.

المصدر: موقع روسيا اليوم