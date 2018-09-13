امل امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان “تشكيل الحكومة في اقرب فرصة وفي الانتظار قوانين هامة مالية وتجارية واصلاحية تبحثها وتقرها اللجان ستكون جاهزة للجلسة التشريعية عند الدعوة اليها”.

واشار كنعان في احاديث تلفزيونية الى ان الجلسة التشريعية “لا تحتاج الى توافق بل الى تطبيق المادة 69 من الدستور فالمجلس في دورة انعقاد استثنائية في ظل استقالة الحكومة”.

وقال “اي تقدم يحصل في القوانين التي تدرس في اللجان المشتركة سيأخذنا الى جلسة تشريعية ويفترض ان تكون لدينا قوانين كافية لذلك مع نهاية ايلول”.

المصدر: الوكالة الوطنية