اكد رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري انه “مستمر في مساعيه وجهوده الدؤوبة لتشكيل الحكومة الجديدة”، وقال: “بالرغم من الاختلافات والتباينات بين الاطراف السياسية نحن نأمل من خلال تعاطينا الهادىء والمسؤول مع كل الاطراف وتحلينا بالصبر،ان نصل في النهاية الى تأليف الحكومة والمباشرة بحل المشاكل التي تواجه البلد، لانه من دون التحلي بالصبر ومقاربة الامور بالحكمة لن نستطيع حل هذه المشاكل والنهوض بالبلد”.

اضاف خلال استقباله مساء اليوم في”بيت الوسط” حوالي سبعين طالبا من جامعة “ستانفورد” الاميركية يقومون بزيارة جامعية الى لبنان: “ان ما يميز لبنان عن غيره من دول المنطقة هو نظامه الديمرقراطي وتنوعه”.

وتابع: ” كما تلاحظون نحن نعيش في منطقة تسودها الاضطرابات والحروب، ولكن لبنان بقي بفضل الله تعالى وبارادة اللبنانيين وحرصهم على امنه واستقراره، بمنأى عما يحصل من حوله. لبنان عانى كثيرا في الماضي من الحروب والاعتداءات الاسرائيلية والاغتيالات، والان لدينا فرصة فريدة للنهوض بالبلد وانعاش الوضع الاقتصادي وحل المشاكل التي نواجهها، وفي مقدمتها مشكلة النازحين السوريين، ونسعى لتوظيف هذه الفرصة المتاحة من خلال مؤتمر”سيدر” لاعادة بناء البنى التحتية والنهوض بالبلد ككل”.

ثم دار حوار بين الرئيس الحريري والطلاب تناول الاوضاع في لبنان والمنطقة.

المصدر: الوكالة الوطنية