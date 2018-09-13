قُتل وأصيب العشرات من قوى العدوان مساء اليوم الخميس إثر عمليةً هجومية للجيش اليمني واللجان الشعبية على مواقعهم في الساحل الغربي.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا عملية هجومية على موقع للغزاة والمنافقين شمال المنظر في الدريهمي بـ الساحل الغربي، مؤكداً مصرع وإصابة أكثر من 20 عنصراً من الغزاة والمنافقين إثر العملية الهجومية.

وكان قد لقي عدد من مرتزقة العدوان مصارعهم الخميس إثر قصف استهدف مواقعهم في الساحل الغربي. وأوضح مصدر عسكري أن الجيش واللجان الشعبية نفذوا قصفاً على مواقع مرتزقة العدوان في الجبلية بـ الساحل الغربي ما أدى إلى مصرع أعداد من المرتزقة إثر القصف.

وكانت وحدة الهندسة للجيش واللجان الشعبية قد تمكنت في وقت سابق اليوم من تدمير آليتين محملة بالمنافقين بعبوات ناسفة في منطقة الجاح بالساحل الغربي ما أسفر عن مصرع وجرح أكثر من 15 منافقا ممن كانوا على متنهما.

المصدر: المسيرة نت