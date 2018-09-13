حذر الحزب “السوري القومي الاجتماعي” في لبنان في بيان له الخميس من “خطورة المشاريع والخطط الأميركية- الصهيونية الجارية لتصفية المسألة الفلسطينية”، معتبرا أن “صفقة القرن لا تزال قائمة وتنفذ بأشكال وصيغ متعددة”.

ورأى القومي أن “اعلان الوزير في حكومة العدو الصهيوني يسرائيل كاتس عن وجود مخطط أميركي يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن وجودهم في الأردن وسوريا ولبنان والعراق، هو اعلان يتطابق مع سياسات الادارة الأميركية التي تقود وترعى صفقة القرن لتصفية المسألة الفلسطينية”.

ونبه القومي من أن “صفقة القرن المشؤومة لا تزال مستمرة وهي قيد التنفيذ بأشكال وصيغ متعددة”، وتابع ان “تنصل بعض الدول العربية الموافقة على هذه الصفقة لن يعفيها من تحمل المسؤولية الكاملة عن المخاطر الكارثية التي تهدد أبناء شعبنا والقضية برمتها”.

ودعا القومي “لاطلاق أوسع حملة للتضامن مع أبناء شعبنا الفلسطينيين من خلال مطالبة دول العالم كافة بتحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين عبر توفير الدعم الكامل لوكالة الأونروا، والتأكيد على حق عودتهم إلى أرضهم في فلسطين، وهو حق تكفله الأمم المتحدة والقرارات الدولية”.

وشدد القومي على ان “فلسطين هي شأن قومي في الصميم وأن ما تقوم به الولايات المتحدة ضد قضية فلسطين هو كما المجازر الابادية التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني بحق شعبنا”، وتابع ان “كل ذلك لن يثني شعبنا عن مواصلة النضال وحقه بالمقاومة من أجل استعادة حقوقه وتحرير فلسطين كل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام