بحث خبراء أوكرانيا وروسيا والمفوضية الأوروبية خلال الجولة الأولى من المشاورات الفنية الثلاثية بشأن عبور الغاز، العناصر الأساسية للعقود والرسوم وإعادة تشكيل النظام الأوكراني لنقل الغاز، واتفقوا على عقد لقاء في 26 أيلول/سبتمبر.

وجاء في بيان للمكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس: “خلال المشاورات الفنية، بحث خبراء أوكرانيا وروسيا والمفوضية الأوروبية، العناصر الرئيسية لعقود نقل الغاز، المعمول بها في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومنهج تشكيل الرسوم، وقضايا إعادة تشكيل إدارة النظام الأوكراني لنقل الغاز وفقا للقانون والالتزامات الدولية لأوكرانيا في إطار اتفاق الشراكة”.

ويُذكر أن كييف أكدت اهتمامها بنشر نظام السوق الداخلي للاتحاد الأوروبي على الأراضي الأوكرانية. وأشار بيان الخارجية “وفي هذا الصدد، أكد المشاركون في المشاورات أن العلاقات بين الكيانات الاقتصادية لأوكرانيا والاتحاد الأوروبي وروسيا سيتم تحديدها من خلال المجال التشريعي الذي سوف يتطابق تماما لتشريعات الاتحاد الأوروبي. وقد تم التوصل إلى اتفاق لعقد الجولة المقبلة من المشاورات في 26 أيلول/سبتمبر 2018 “.

المصدر: سبوتنيك