أشارت “جبهة العمل الاسلامي” في لبنان في بيان لها الى أن “عودة الحديث عن التوطين هذه الأيام قد تزايد بشكل مقصود وملحوظ وخصوصا بعد قرار الادارة الأمريكية بوقف تمويل وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين الأونروا”.

ولفتت الجبهة الى أن “التوطين غير مقبول ومرفوض رفضا قاطعا ليس من قبل الدولة اللبنانية والشعب اللبناني فحسب، بل هو كارثة إنسانية واجتماعية على الفلسطينيين قبل غيرهم”.

وقالت الجبهة إن “وقف تمويل الأونروا يهدف كما بات معلوما للجميع إلى منع تنفيذ القرار الدولي 194 وبالتالي يهدف إلى إفراغ قرار حق العودة من مضمونه وإلى توطين اللاجئين الفلسطينيين حيث هم موجودون اليوم ولا سيما في لبنان وسوريا والأردن”.

وأكدت الجبهة على “حق الشعب الفلسطيني في مقاومته وتحرير أرضه والعودة إلى دياره وتقرير مصيره وسيتم هذا بإرادة وصمود ووحدة الشعب الفلسطيني المظلوم مهما طال الزمن وعم الظلم والجور والفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام