إلتقى رئيس الوفد الوطني اليمني محمد عبدالسلام وعضو الوفد عبدالملك العجري اليوم المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث ونائبه معين شريم ومساعديه في العاصمة العمانية مسقط.

جرى خلال اللقاء مناقشة الوضع السياسي وإطار الحل الشامل والأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تسبب بها الحصار الجائر الذي يفرضه تحالف العدوان على الشعب اليمني.

كما جرى مناقشة الأسباب التي حالت دون مشاركة الوفد الوطني في مشاورات جنيف الأسبوع الماضي نتيجة عرقلة دول العدوان منح الطائرة العمانية ترخيصا لنقل الوفد الوطني مع عدد من الجرحى والمرضى كما جرت العادة مع الأمم المتحدة في الجولات السابقة.

وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع والقضايا ومنها فتح مطار صنعاء الدولي وكذا الأسرى والقضايا الاقتصادية والترتيبات اللازمة لعقد لقاء في أقرب وقت لاستئناف الحوار وبحث الاطار العام للتسوية.

وتم الاتفاق على أن تقدم الأمم المتحدة مقترحات في القضايا الأنفة لمناقشتها مع الوفد والسلطات الوطنية في صنعاء.

المصدر: سبأ