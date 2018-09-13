وافقت محكمة مصرية على النظر في دعوى مرفوعة من أحد المحامين تطالب بعزل ضباط الشرطة الملتحين نهائيا من الخدمة، حسب ما قال مسؤول قضائي الخميس.

وبموجب هذا القرار، يعلق تنفيذ قرار سابق للمحكمة الإدارية العليا صدر في تموز/يوليو الماضي وقضى بعودة ضباط الشرطة الملتحين الى الخدمة وإلغاء قرار لوزير الداخلية بعزلهم.

وقال المحامي صاحب الدعوى محمد حامد سالم لفرانس برس الخميس إنه قام بذلك بسبب”مخاوف انتماء هؤلاء الضباط للتيار الإسلامي”.

وتابع أنه “كان من المفترض على المحكمة الإدارية قبل إصدار حكمها اعادة الدعوى إلى المجلس التأديبي بالوزارة لاختصاصه” بنظر تلك الأمور.

المصدر: الوكالة الفرنسية