يبدي الأميركيون والصينيون استعدادهم لمعاودة التباحث بهدف تفادي تصعيد في حربهم التجارية التي بدأت تنعكس سلبا على الشركات الأميركية المتمركزة لدى الخصم الآسيوي.

وبعد أكثر من شهرين على فرض الدولتين رسوما جمركية مشددة متبادلة، تظهر مؤشرات تفيد بأن القوتين الاقتصاديتين الأوليين في العالم على استعداد للتباحث مجددا في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتسديد ضربة أقوى للصين.

وعرض وزير الخزانة الاميركي ستيفن منوتشين على الحكومة الصينية استئناف المفاوضات، على ما أفاد المستشار الاقتصادي للبيت الابيض لاري كادلو الأربعاء.

وقال كادلو إن “منوتشين الذي هو على رأس الفريق المكلف الصين. وجه على ما يبدو دعوة” لاستئناف المحادثات، مضيفا “التخاطب أفضل من عدم التخاطب، أعتقد أن هذا أمر جيد”.

المصدر: الوكالة الفرنسية