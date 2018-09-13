نظم “اتحاد لجان حق العودة ولجنة المهجرين من سوريا” اعتصاما جماهيريا الخميس امام مكتب مدير الاونروا في مخيم البداوي(شمال لبنان)، شارك فيه ممثلو الفصائل واللجنة الشعبية وحشد من الاهالي، ورفع خلاله المشاركون الشعارات المنددة بقرار ترامب وقف تمويل الاونروا، والرافضة لتقليص خدماتها بشكل عام.

وتخلل الاعتصام كلمات باسم اهالي تل الزعتر في مباني ابو نعيم، لجنة المهجرين من سوريا، واتحاد لجان حق العودة الذي رأى في قرار ترامب “استهدافا سياسيا لقضية اللاجئين وانهاء لحق العودة”، داعيا المجتمع الدولي الى “زيادة دعمه للاونروا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام