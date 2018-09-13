حذرت منسقة الشؤون الانسانية في اليمن ليز غراندي الخميس من أن الوضع في مدينة الحديدة غرب اليمن تدهور في الأيام القليلة الماضية،مشيرة الى أن مصير “مئات الآلاف” من اليمنيين بات معلقا هناك.

وقالت غراندي في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه أن “الوضع تدهور بشكل خطير في الأيام القليلة الماضية، العائلات تشعر بالرعب بسبب القصف والضربات الجوية”.

وأشارت الى أن مصير “مئات الآلاف معلق في الحديدة”.

وأضافت في البيان أن “الناس يعانون من أجل البقاء” مشيرة الى أن “العائلات بحاجة إلى كل شيء- طعام ومال ورعاية صحية ومياه” وغيره.

المصدر: الوكالة الفرنسية