وجه رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” الشيخ علي ياسين “التحية لكل من يلتزم بنهج الحسين (ع) قولا وفعلا”، وأكد أن “عاشوراء مدرسة لكل الانسانية التي تريد التحرر من العبودية لغير الله”.

وقال الشيخ ياسين في حديث له إن “ثورة الامام الحسين (ع) وضعت الاسس للحفاظ على الاسلام المحمدي الاصيل الخالي من الجهل والتطرف والاستسلام لقوى الاستكبار التي لا تقوم إلا على استعباد الشعوب وقهرها وهي ثورة مستمرة مع كل مواجهة للظلم والجهل”.

ورأى الشيخ ياسين أن “قوى الاستكبار بدأت بمحاربة الاسلام المحمدي الاصيل منذ البداية وحتى الان عبر جماعات تكفيرية لا هم لها الا تشويه رسالة الاسلام السمحاء”، وشدد على “وجوب فهم روحية عاشوراء بالالتزام بمواجهة الفساد في الداخل والاعداء في الخارج”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام