قال نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم “اليوم أميركا بعظمتها وقوتها كانت تعمل لفترة من الزمن لتقنع الناس بأن النظام الأميركي هو أفضل نظام للبشرية ويقومون بالتعبئة ويتكلمون عن حقوق الإنسان لكن لم تقنع الناس، فبدأوا باحتلالهم وغزو البلدان ويدعمون إسرائيل بشكل أكبر”.

وأضاف الشيخ قاسم في حديث له “اليوم ترامب يقطع الأوصال مع أوروبا وروسيا ومع الصين وإيران وكل العالم تحت عنوان أن شعب أميركا يريد أن يعيش ويأكل حتى ولو أفنى البشرية من أولها إلى آخرها”، وتابع “البعض يقول إن هذا أمر خطير”، ولفت الى ان “ذلك دليل على فشل المنظومة الأميركية في أن تكون بديلة للبشرية”.

وأكد الشيخ قاسم ان “الطريق الصحيح مع الإمام الحسين، مع الإمام الحسين حررنا الأرض، مع الإمام الحسين انتصرنا انتصارين كبيرين في الجنوب وفي البقاع، مع الإمام الحسين أصبحت لنا كرامة ومعنويات، مع الإمام الحسين يحسب لنا حساب على مستوى العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام