تسلم رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون الخميس أوراق اعتماد ثمانية سفراء معتمدين في لبنان.

والسفراء هم: الجمهورية التركية حسن شاكيل، الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جلال فيروزنيا، الجمهورية الارجنتينية موريسيو اليسي، الجمهورية الهللينية فرانسيسكوس فيروس، جمهورية باكستان نجيب دوراني، مملكة الدانمارك ميريتي جول، جمهورية فنلندا تارجا اورفوكي فرنانديز، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية كريستوفر رامبلينغ.

وحضر تقديم اوراق الاعتماد، وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، الامين العام لوزارة الخارجية السفير هاني شميطلي، المدير العام للمراسم في رئاسة الجمهورية الدكتور نبيل شديد ومديرة المراسم في وزارة الخارجية نجلا عساكر رياشي.

ونقل السفراء الى الرئيس عون “تحيات رؤساء دولهم وتمنياتهم له بالتوفيق في مسؤولياته الوطنية”، مؤكدين “العمل من أجل تعزيز العلاقات التي تجمع بين لبنان وبلدانهم”.

وحمل رئيس الجمهورية السفراء تحياته الى رؤساء دولهم، متمنيا لهم “التوفيق في مهمتهم الدبلوماسية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام