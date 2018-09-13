أكد نائب رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله الشيخ علي دعموش أن “استمرار السكوت على الاجراءات الاميركية الاسرائيلية المتمادية ضد الشعب الفلسطيني وقضيته سيشجعهما على إتخاذ خطوات أخرى لا تقل خطورة عن الإجراءات السابقة كشطب حق العودة الذي يطال لبنان بشكل مباشر”، وتابع أن “ذلك سيعني توطين اللاجئين الفلسطينيين في الدول المضيفة وفي مقدمها لبنان”.

واعتبر الشيخ دعموش في حديث له أن “الهدف من كل الاجراءات الصهيونية مواصلة التضييق على الشعب الفلسطيني ومحاصرته سواء في غزة او في غيرها زيادة الضغط علي الشعب الفلسطيني لدفعه للاستسلام واليأس والتنازل عن حقوقه والمشاركة في تصفية قضيته”.

وشدد الشيخ دعموش على أن “أميركا لا يهمها في المنطقة سوى اسرائيل وهي متعهدة وراعية لاسرائيل بالكامل وأنه لا صديق ولا حليف لها في هذا العالم سوى إسرائيل”، واضاف “كل ادعاء آخر بأن أميركا تدافع عن شعوب المنطقة وعن حريتها وحقوقها هو كذب وخداع ونفاق”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام