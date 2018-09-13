قالت المفوضة العليا للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني، إنّ “الاتحاد مستمر في كونه داعم قوي للمحكمة الجنائية الدولية رغم إدانات واشنطن ضد المحكمة”. جاء ذلك ضمن كلمة لـ”موغريني” الخميس، في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بشأن حالات انتهاك حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، نُشرت على الموقع الإلكتروني للاتحاد. وأضافت “سنستمر في تقديم الدعم الكامل والقوي للمحكمة الجنائية الدولية وعملها، في الوقت الذي بات فيه وجود المحكمة الجنائية موضع تساؤل (في إشارة منها لموقف الولايات المتحدة)”.

كلام موغريني جاء عقب اتهام مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، الإثنين الماضي، المحكمة الجنائية الدولية بتهديد “سيادة الولايات المتحدة والمصالح القومية للبلاد”. وقال إنّ المحكمة بالنسبة لواشنطن “كيان ميت وغير شرعي”، على خلفية ما تردد حول سعي “الجنائية الدولية” لفتح تحقيقات في ارتكاب أمريكيين جرائم حرب في أفغانستان وضد ممارسات كيان العدو الاسرائيلي تجاه الفلسطينيين. وفي هذا الشأن، أوضحت “موغريني” أن المحكمة الجنائية الدولية “عززت العدالة العالمية خارج إطار سياسات القوة وما وراء المصالح الجيوسياسية”. وأشارت بالقول “المحكمة أظهرت أن العدالة ليست عدواً للمصالحة بل أساس إرسائها”. وتختص المحكمة الجنائية الدولية (مقرها مدينة لاهاي الهولندية) جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

المصدر: وكالة أنباء الأناضول