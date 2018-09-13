وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يلتقي قائد القوات الجوية الباكستانية مجاهد أنور خان في العاصمة التركية أنقرة (الأناضول) – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2018 - 15:25
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وزير الدفاع التركي خلوصي أكار يلتقي قائد القوات الجوية الباكستانية مجاهد أنور خان في العاصمة التركية أنقرة (الأناضول)
منذ 1 ساعة
13 September، 2018
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