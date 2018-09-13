قرر أحد أثرياء الهند تجنيد 12 شخصا لخدمة ابنته والسهر على راحتها خلال دراستها التي ستزاولها في إحدى الجامعات الأسكتلندية.

وتبدأ الفتاة دراستها مع افتتاح السنة الدراسية هذا العام وذلك لمدة أربع سنوات في جامعة سانت أندروز المرموقة على الساحل الأسكتلندي، حسب ما ورد بصحيفة لوباريزيان الفرنسية.

واشترى لها والدها قصرا في المنطقة، وقد كشفت صحيفة “ذا صن” عن الوظائف الشاغرة التي نشرت هذا الصيف بناء على طلب الملياردير الهندي الذي لم يكشف اسمه.

وتشمل القائمة الوظائف التالية:

– مدبرة منزل

– طباخ خاص

– ساقٍ

– ثلاثة خدم مرافقين

– مسير للقصر

– سائق

– ثلاث خادمات

– بستاني

وحسب وصف وظيفة مدبرة المنزل، فإن عليها أن تكون “نشطة ومبتسمة”، وعلى الساقي أن يشرف على الفريق بأكمله، أما بالنسبة للخدم المرافقين فتتلخص مهمتهم ببساطة في “فتح الباب أمام الطالبة” وتهيئة مائدة الطعام وتقديم الأطباق.

أما الأجور فتقدر بنحو ثلاثين ألف جنيه إسترليني (33600 يورو) سنويا.

ويطمح هذا الملياردير إلى أن تمكن هذه الظروف ابنته من العودة إلى البلاد وقد أحرزت نتائج جيدة.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية