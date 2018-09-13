بحث عباس عراقجي مساعد وزير الخارجية الايراني للشؤون السياسية، مع الرئيس الافغاني اشرف غنی، مكافحة الارهاب والمجموعات التكفيرية والتعاون الاقتصادي سيما التجاري والمالي والمصرفي بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة عراقجی الرسمیة لكابول، حيث أكد لدى اجتماعه بالرئيس اشرف غني امس الاربعاء، رغبة الجمهورية الاسلامية الايرانية بتوطيد العلاقات مع افغانستان في جميع المجالات.

وأكد الجانبان عزم طهران وكابول، مكافحة التنظيمات الارهابية والتنسيق الثنائي بهذا المجال وذلك على وقع العملية الاجرامية التي ارتكبها تنظيم داعش مؤخرا في افغانستان.

كما ناقش عراقجي والرئيس اشرف غني المشاكل الناجمة عن التغير المناخي وشحة المياه، حيث أكدا اهمية جعل ملف المياه، محورا للتعاون المشترك.

المصدر: وكالة فارس