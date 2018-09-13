قائد الحرس الثوري الايراني للمنار: مخططات واشنطن ومن يقف معها في المنطقة أو خارجها ستفشل كما فشلت سابقاً – موقع قناة المنار – لبنان
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September 13 2018 - 09:49
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قائد الحرس الثوري الإيراني للمنار: مخططات واشنطن ومن يقف معها في المنطقة أو خارجها ستفشل كما فشلت سابقاً
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الصين: مقتل 9 أشخاص وجرح 46 إثر صدم سيارة رباعية الدفع حشداً من المارة بمدينة هندونغ وسط البلاد والشرطة تعتقل السائق
حزب الله يدعو للمشاركة بإحياء ليالي عاشوراء يومياً الساعة 8:00 مساءً في مجمع سيد الشهداء "ع" - الضاحية الجنوبية
"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
قائد الحرس الثوري الايراني للمنار: مخططات واشنطن ومن يقف معها في المنطقة أو خارجها ستفشل كما فشلت سابقاً
منذ 15 mins
13 September، 2018
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