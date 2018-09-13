أعلنت سانتياغو الأربعاء أن محكمة العدل الدولية ستصدر في الأول من تشرين الأول/أكتوبر المقبل قرارها بشأن طلب بوليفيا منحها منفذا على المحيط الهادئ وهو ما ترفضه تشيلي. في نزاع حدودي قائم بين البلدين منذ أكثر من قرن.

وقالت وزارة الخارجية التشيلية إن هذا الخلاف الحدودي الذي يسمم العلاقات بين البلدين سيتم الفصل فيه خلال “الجلسة التي ستعقد يوم الإثنين في الأول من تشرين الأول/أكتوبر 2018 في قصر السلام في لاهاي”.

وأصبحت بوليفيا دولة حبيسة (لا منفذ لها على البحر) في 1883 في نهاية حرب استمرت أربعة أعوام بينها وبين تشيلي، ففي تلك الحرب خسرت بوليفيا 120 ألف كلم مربع من الأراضي بينها شريط ساحلي يمتد بطول 400 كلم.

وبعد أكثر من قرن من المفاوضات العقيمة بين الطرفين تقدمت لاباز في نيسان/أبريل 2013 بدعوى ضد سانتياغو أمام محكمة العدل الدولية تؤكد فيها أن تشيلي تعهدت دوما لبوليفيا إنهاء عزلة أفقر دولة في أميركا الجنوبية على لإطلاق.

وإضافة إلى هذا النزاع الحدودي فإن البلدين يخوضان نزاعا آخر مماثلا يتعلق بنهر سيلالا الحدودي بينهما والذي تقول بوليفيا إن جارتها تستغل مياهه بغير وجه حق.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية