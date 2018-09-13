عاد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون واللبنانية الاولى السيدة نادية الشامي عون والوفد المرافق من ستراسبورغ، مختتما زيارة رسمية، حيث حل ضيف شرف على البرلمان الاوروبي والقى خطابا في افتتاح البرلمان في دورته للعام 2018- 2019، وهو اول رئيس لبناني يتوجه بخطاب الى البرلمان الاوروبي.

كما عقد سلسلة اجتماعات مع كبار المسؤولين في الاتحاد الاوروبي ركزت على العلاقات الثنائية وسبل تطويرها والقضايا الراهنة، لا سيما موضوع النازحين السوريين ووقف الولايات المتحدة تمويل الاونروا ومخاطر ذلك على موضوع العودة والتوطين.

كما التقى الرئيس عون أبناء الجالية اللبنانية في ستراسبورغ والمدن الأوروبية المجاورة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام