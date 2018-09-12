فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الاربعاء في 12-9-2018.

دير الزور وريفها:

ـ قُتل وأصيب عدد من مسلحي “قسد”، جراء انفجار دراجة نارية مفخخة أعدها مسلحو داعش، استهدفت سيارة تابعة لـ “قسد”، في بلدة غرانيج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ عثر الجيش السوري على أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال من مخلفات تنظيم داعش في منطقة الدوير شرق مدينة الميادين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ سلَّم 3 مسلحين من داعش من جنسيات غير سورية، بالإضافة الى 10 نساء برفقة عدد من الأطفال، أنفسهم لـ “قسد” عند أطراف قرية الباغوز الخاضعة لسيطرة داعش في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، قرب الحدود السورية _العراقية.

الرقة وريفها:

ـ قُتل مسلحان من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، قرب مدرسة “ابن خلدون” بمدينة الرقة، كما قُتل آخر إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب قرية رقة سمرا بريف الرقة الشرقي.

ـ اعتقلت قسد” أكثر من 50 شاباً، من قرى وبلدات ريف الرقة الشمالي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” عدداً من الأشخاص، في بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي، بحجة تعاملهم مع داعش.

الحسكة وريفها:

ـ اعتقلت “قسد” 3 أشخاص بينهم امرأة من الجنسية العراقية، في قرية خويتلة شمال شرق بلدة اليعربية بريف الحسكة الشرقي.

حلب وريفها:

ـ قُتل طفل واصيب مسلحان من “قسد”، إثر انفجار لغم بهم، زرعه مسلحون مجهولون، قرب “المجلس المحلي” التابع لـ “قسد”، بمدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ عُثر على جثة شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، في مدينة جرابلس بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ اعتقلت “قسد” نحو 20 شاباً، على حاجزٍ لها، عند سد تشرين، بريف حلب الشمالي الشرقي، لسوقهم إلى “التجنيد الاجباري” في صفوفها.

إدلب وريفها:

ـ انفجرت عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، بمحيط بلدة بنش في ريف إدلب الشرقي، دون ورود معلومات عن إصابات.

المصدر: الاعلام الحربي