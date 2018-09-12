أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد اللاجئين والنازحين السوريين الهاربين من أماكن إقامتهم الدائمة بسبب الحرب في سوريا والذين عادوا إلى بيوتهم حتى اليوم وصل إلى مليون و472 ألف شخص.

وقال رئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع عن روسيا الاتحادية، اللواء ميخائيل ميزينتسيف، في جلسة لمكتب التنسيق الخاص بملف إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، اليوم الأربعاء: “بفضل الإجراءات التي تم اتخاذها، تمكن أكثر من مليون و472 ألفا و637 مواطنا سوريا من العودة إلى دورهم الأم”.

وأوضح ميزينتسيف أن نحو مليون و230 ألفا و342 شخصا منهم نازحون، مضيفا أن “242 ألفا و295 لاجئا سوريا عادوا إلى بلادهم من الدول الأجنبية”.

وكثفت الحكومة السورية في الأشهر الأخيرة، بالتعاون مع روسيا، العمل على إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم ووجهت دعوات عدة إليهم للعودة.

المصدر: وكالات