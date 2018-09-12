أعلنت وزارة الدفاع الروسية أنها تخطط لفتح 26 معبرا إضافيا للاجئين السوريين، نظرا للزيادة المتوقعة لأعداد العائدين إلى وطنهم.

وقال رئيس المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين الفريق فلاديمير سافتشينكو خلال اجتماع مقرات التنسيق لعودة اللاجئين إلى سوريا، اليوم الأربعاء، إنه “نظرا للزيادة المرتقبة لتدفق السوريين العائدين إلى الوطن، تجري أعمال تحضيرية لفتح 26 معبرا إضافيا، بما فيها معبران بحريان و3 معابر جوية”.

وأضاف أن الأعمال تجري وفقا لخرائط الطريق وبالتنسيق مع السلطات السورية.

وأشار إلى أنه تعمل في الوقت الحالي 10 معابر في سوريا، وهي قادرة على استقبال وتوزيع وإرسال ما يصل إلى 42 ألفا و850 شخصا بالإضافة إلى 520 سيارة يوميا.

المصدر: وكالات