استشهد 10 مواطنين وأصابة أكثر من 20 آخرين مساء اليوم الأربعاء في حصيلة غير نهائية للغارات الهستيرية لطيران العدوان على منطقة كيلو 16 بمحافظة الحديدة.

وقالت مصادر إعلامية يمنية إن طيران العدوان السعودي الأمريكي شن غارات مكثفة على منطقة كيلو16 مستهدفا المدنيين وسيارات المارة وفرزة صنعاء بالمنطقة. وأضاف أن فرق الإسعاف لم تتمكن من إنقاذ الجرحى وانتشال جثث الشهداء إثر الغارات المكثفة والهستيرية على المنطقة.

وكان قد استشهد في وقت سابق 4 مواطنين بينهم طفل إثر غارات مكثفة لطيران العدوان على منطقة كيلو16، كما استشهد اثنان وأصيب أخر في حصيلة أولية بـ٣ غارات للعدوان على منازل المواطنين بمنطقة المغرس جنوب التحيتا بالحديدة.

المصدر: المسيرة نت