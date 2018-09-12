أكد الناطق الرسمي للقوات المسلحة العميد الركن شرف غالب لقمان، اليوم الأربعاء أن قوات الجيش واللجان الشعبية المرابطة في الساحل الغربي، نفذت عمليات نوعية وخاطفة ضد قوى ومرتزقة العدوان، كبدتهم خسائر باهظة في العديد والعتاد.

وأوضح العميد لقمان أن مجاميع الغزاة ومعسكراتهم المستحدثة في الساحل الغربي تعرضت لضربات موجعة نفذتها قوات المدفعية بالاشتراك مع سلاح الجو المسير، مشيرا أن هذه العمليات النوعية تعكس مدى التكامل والتعاون المشترك في تنفيذ الهجوم المضاد على مراكز ثقل العدو ومواقعه الاستراتيجية.

وقال: “إن هذا التطور في مسار العمليات القتالية ضد قوى تحالف العدوان ومرتزقته في الساحل وجميع الجبهات يتوازى مع تطور الوسائل والتقنيات العلمية العسكرية اليمنية التي لن تتوقف عند حد ما استمر العدوان على شعبنا”.

وأضاف أن عمليات التنكيل بقوات العدو السعودية مستمرة في الحدود، ونتج عنها عشرات القتلى والجرحى بينهم قيادات وتدمير آليات. هذا وأشار ناطق الجيش أن هذه الإنجازات تتزامن مع العام الهجري الجديد، لافتا إلى أن استهداف تجمعات العدو وارد في كل لحظة.

المصدر: المسيرة نت