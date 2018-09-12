حكمت محكمة أمن الدولة الاردنية الاربعاء على ستة أردنيين بالسجن لفترات تراوحت بين اربعة اعوام و15 عاما بعد إدانتهم بتهم ترواحت بين “الترويج” لتنظيم داعش ومهاجمة مركز أمني.

وفي القضية الاولى، حكمت المحكمة في جلسة علنية على ثلاثة من المتهمين بالاشغال الشاقة خمسة أعوام، وعلى متهم رابع بالأشغال الشاقة أربعة اعوام، بعد إدانتهم بتهمة “الترويج لجماعة ارهابية” في إشارة الى تنظيم داعش.

وفي القضية الثانية، حكمت المحكمة على إثنين من المتهمين بالاشغال الشاقة 15 عاما بعد ادانتهم بتهم “المؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية”، و”القيام بأعمال إرهابية باستخدام الأسلحة”، و”حيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال ارهابية”.

وبحسب لائحة الاتهام فإن المتهمين هاجما مركزا أمنيا في معان (212 كلم جنوب عمان) في 30 نيسان/ابريل عام 2017 بمشاركة شخص ثالث قتل خلال ملاحقتهم من قبل الاجهزة الامنية، وجميع المتهمين في العشرينات والثلاثينات من العمر.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية