صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ الاتي: “بتاريخ 8/9/2018 ادعى لدى مخفر زفتا في وحدة الدرك الإقليمي، المواطن و. ش. (مواليد عام 1983) ضد م. ن. (مواليد 1987، لبناني)، بجرم بيع سيارته نوع لاند روفر بطريقة احتيالية، وذلك من خلال إيهامه بنية شرائها وبعدها حاول بيعها بسعر بخس في أحد معارض بيع وشراء السيارات، فتم توقيفه بناء على إشارة القضاء المختص.

نتيجة للمتابعة والاستقصاءات التي قامت بها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، تبين أن الأخير أقدم على بيع عدة سيارات بطريقة مماثلة، منها: سيارة جيب “أودي” و”مرسيدس CLA” و”فورد موستينغ”، تم ضبطها وادعى الأشخاص الذين قاموا بشرائها ضد م. ن. المذكور بجرم احتيال.

سلِّم الموقوف والسيارات المضبوطة إلى مفرزة النبطية القضائية في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معه، بناء على إشارة القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام