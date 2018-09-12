أعلن بيان صادر عن النائب العام المصري الأربعاء أن تقرير الطب الشرعي أفاد بأن وفاة السائحين البريطانيين بفندق في الغردقة الشهر الماضي نتجت عن الإصابة ببكتيريا “اي كولاي”.

وجاء في البيان أن وفاة البريطاني جون كوبر (69 عاما) “نتجت عن النزلة المعوية الحادة والشديدة التي تسببت من الاصابة ببكتريا اي كولاي وما أدت إليه من إسهال وقيء”، بينما توفيت سوزان كوبر (64 عاما) نتيجة “اصابتها ببداية متلازمة الانحلال الدموي اليوريمي، ويرجح أن يكون ذلك كله بسبب إصابتها ببكتيريا اي كولاي”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية