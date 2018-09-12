أجرى الجيش الروسي الأربعاء تدريبات في إطار مناورات عسكرية واسعة في الشرق الأقصى، من أجل التصدي لهجوم جوي مستخدما بشكل خاص أحدث أنظمة دفاعه الجوية “اس-400”.

وشارك في هذه المناورات، التي أجريت في ميدان التدريب العسكري “تيليمبا” على بعد 130 كيلومترا نحو شمال تشيتا في سيبيريا الشرقية، أكثر من ألف جندي إضافة إلى أنظمة الدفاع الجوية المضادة “اس-400” و”اس-300″، وأنظمة “بانتسير اس-1″، وكلها نشرت في سوريا.

وقال المسؤول في الجيش الروسي سيرغي كوريشكين للصحافيين “القوات أدت مهمتها بفعالية كاملة”. وأكد مسؤول عسكري آخر هو سيرغي تيخونوف أن هذه التدريبات تهدف إلى محاكاة “هجوم صاروخي كثيف” من جانب “عدو غير محدد”. ويعتبر نظام المضادات الجوية “اس-400” مفخرة الصناعات العسكرية الروسية.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية