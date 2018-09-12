اقترح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين على رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، توقيع معاهدة سلام بين البلدين قبل نهاية العام الجاري.

وقال بوتين خلال المنتدي الاقتصادي الشرقي، الذي يشارك فيه رئيس الوزراء الياباني: “دعونا نوقع معاهدة السلام بين روسيا واليابان قبل نهاية العام دون أي شروط مسبقة”.

من جانبه قال رئيس الوزراء الياباني، إن 80 عاما مرت على نهاية الحرب، ولم يتم توقيع معاهدة سلام حتى اللحظة بين روسيا واليابان، مضيفا أن “آراءنا مع الرئيس بوتين تتفق في أن هذا الوضع غير طبيعي”.

وأعرب آبي أيضا عن رغبته بتحسين العلاقات بين بلاده والصين، ورفعها إلى مستوى جديد.

وأضاف “أرغب برفع العلاقات اليابانية الصينية إلى مستوى جديد، عبر الزيارات المتبادلة لقادة البلدين. أنا عازم بقوة على ذلك”.

كما أكد آبي على أنه مستعد للقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، مشيرا في الوقت نفسة إلى عدم وجود أي اتفاق بهذا الصدد حتى اللحظة.

وتابع: “علي أيضا أن أكسر حاجز عدم الثقة المتبادلة وأن أتخذ خطوة إلى الأمام، وفي النهاية أتواصل مباشرة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، ولا توجد قرارات حتى اللحظة بشأن عقد قمة بين اليابان وكوريا الشمالية”.

المصدر: وكالات