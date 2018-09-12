نصب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، نفسه رئيسا لشركة صندوق الثروة السيادية في بلاده، وفقا لما نقلته وكالة “رويترز” عن قرارات نشرت في الجريدة الرسمية التركية، اليوم الأربعاء.

وتضمنت القرارات أيضا تعيين صهر أردوغان وزير المالية، براءت ألبيرق، نائبا لرئيس الصندوق، كما تم تعيين ظافر سونميز مديرا عاما للصندوق.

وأسست تركيا في 2016 أول صندوق سيادي في تاريخها، وذلك بهدف تمويل مشاريعها الاستراتيجية والتنموية طويلة الأمد.

وقدر وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي في وقت سابق، أن تبلغ قيمة أصول الصندوق السيادي التركي، 200 مليار دولار.

المصدر: وكالات