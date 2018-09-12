لقي عدد من قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن مصرعهم وأصيب آخرون الأربعاء بعملية نوعية نفذها أبطال الجيش واللجان الشعبية في عسير.

وأوضح مصدر عسكري يمني أن “وحدات من الجيش واللجان نفذت عملية هجومية نوعية على مواقع العدو في مجازة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف مرتزقة الجيش السعودي وأسر عدد منهم وتدمير عتاد عسكري تابع لهم”.

وأشار المصدر إلى أن “طيران العدوان الأمريكي السعودي الغاشم شن 6 غارات على مجازة”، وأكد “استمرار العمليات العسكرية داخل العمق السعودي حتى يتوقف العدوان الأمريكي السعودي بحق أبناء الشعب اليمني الصامد”.

المصدر: موقع انصار الله