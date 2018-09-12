أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال فضائية من مخلفات إرهابيي “داعش” في ريف الميادين بدير الزور – موقع قناة المنار – لبنان
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September 12 2018 - 19:08
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"أنا خليفة الشهيد في أهله" (حديث قدسي) - للمساهمة في التبرع وتكفل أيتام الشهداء الاتصال بمؤسسة الشهيد على الرقم 0096170129100
أسلحة وذخائر وأجهزة اتصال فضائية من مخلفات إرهابيي “داعش” في ريف الميادين بدير الزور
منذ 58 mins
12 September، 2018
خبر وصورة
-
سورية
المصدر:
سانا
اسلحة الارهابيين
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