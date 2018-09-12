رأى أمين عام حركة الأمة الشيخ عبد الله جبري أن “الفتن المذهبية التي ترزح تحتها المجتمعات العربية والإسلامية، والتي نتجت عنها أزمات كبرى في عالمنا العربي والإسلامي، هي الرد الإسرائيلي على انتصار المقاومة”.

وقال الشيخ جبري خلال مشاركته في مجلس عاشورائي أقامه حزب الله في مجمع المصطفى في الجية “إن الإمام الحسين وأهل بيته استشهدوا في سبيل الحق، وإن ثورة الإمام هي انتصار الحق على الباطل. والتاريخ يعيد نفسه، فها هم أبطال الإمام الحسين في الجنوب واجهوا وما زالوا قوى الشر والتطرف، وسيفشلون مشاريع الفتن أينما ظهرت، وسيلحقون بهم الهزائم في لبنان وسورية والعراق واليمن، وفي كل مكان امتدت وستمتد يد العدو الصهيوني – التكفيري”.

وحيا “أبطال مسيرة حق العودة في فلسطين والمخيمات الفلسطينية في لبنان التي تشكل مجتمعا داعما للمقاومة من أجل القضية الفلسطينية وتحرير المقدسات”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام