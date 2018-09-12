صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي “توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، عن محاولة عدد من الأشخاص من الجنسية السورية مغادرة الأراضي اللبنانية إلى قبرص عبر البحر، إنطلاقا من محلة الحريشة – شكا / الهري.

ونتيجة للرصد والمراقبة، تمكنت دوريات من الشعبة المذكورة ومخفر شكا البحري وفصيلة الهري – شكا ومفرزة طوارئ أميون في وحدة الدرك الإقليمي، من توقيف /28/ شخصا بينهم /10/ أطفال، كانوا يحاولون مغادرة الأراضي اللبنانية بواسطة زورق بحري، إضافة إلى توقيف سائق سيارة مرسيدس لون رمادي، يدعى: خ. س. (مواليد عام 1948)، فيما لاذ سائق الزورق بالفرار.

والتحقيق جار بإشراف القضاء المختص”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام