ترأس الرئيس نبيه بري بعد ظهر اليوم الاربعاء، الإجتماع الدوري لكتلة التنمية والتحرير، في حضور الوزيرين علي حسن خليل وعناية عز الدين والنواب: ابراهيم عازار، انور الخليل، ياسين جابر، ايوب حميد، ميشال موسى، علي بزي، علي خريس، قاسم هاشم، هاني قبيسي، محمد نصرالله، فادي علامة، علي عسيران ومحمد خواجة.

وبعد الإجتماع، تلا الأمين العام للكتلة النائب انور الخليل البيان الآتي: “عقدت كتلة التنمية والتحرير إجتماعها الدوري برئاسة رئيسها الرئيس نبيه بري.

بحثت الكتلة قضايا سياسية واجتماعية وبرلمانية وجددت موقفها الداعي الى الإسراع في تشكيل الحكومة وعدم المماطلة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد.

كما تطرق البحث الى عدد من القضايا الإجتماعية والمعيشية التي تهم اللبنانيين عموما على ابواب افتتاح الموسم الدراسي. كذلك أولت إهتماما خاصا لتحاشي أي كوارث قد تنجم من جراء موسم الأمطار”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام