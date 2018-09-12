أشار وزير المواصلات والشؤون الاستخبارية في حكومة العدو “يسرائيل كاتس” إلى وجود مخطط أميركي لم يعلن عنه رسميا يجري العمل على صياغته في أروقة البيت الأبيض، يهدف إلى توطين اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم في الأردن وسورية ولبنان والعراق.

وكتب كاتس في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مساء الثلاثاء “أرحب بمبادرة رئيس الولايات المتحدة ترامب بتوطين اللاجئين الفلسطينيين في الأردن وسورية ولبنان والعراق”.

وأضاف كاتس “استعمل العرب والفلسطينيون مشكلة اللاجئين كرافعة للمطالبة الظالمة بحق العودة ومحاولة لإنهاء وجود إسرائيل ومن الجيد أن تختفي هذه القضية من العالم”.

يأتي ذلك وسط تقارير تفيد بأن إدارة ترامب بدعم من صهره ومستشاره جاريد كوشنير، وأعضاء في الكونغرس، يعملون على إنهاء وضعية “لاجئ” لملايين الفلسطينيين من أجل وقف عمل وكالة غوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا).

المصدر: الاعلام الحربي