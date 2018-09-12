أعلن البابا فرنسيس الأربعاء إنه يعتزم التوجه إلى اليابان في 2019 في أول زيارة من نوعها لبابا منذ تلك التي أجراها البابا يوحنا بولس الثاني قبل 40 عاما تقريبا.

وقال البابا امام مجموعة من الزوار اليابانيين في الفاتيكان “أود الإعلان عن نيتي زيارة اليابان العام المقبل”، مضيفا “أتمنى أن أتمكن من تحقيق هذه الأمنية”.

وأعلن البابا الأرجنتيني مرارا رغبته في زيارة اليابان التي تضم 450 الف كاثوليكي. ويقيم 510 الف بروتستاني في الدولة التي يدين غالبيتها بالشنتو البوذية، بحسب وكالة الشؤون الثقافية في اليابان.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية