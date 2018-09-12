أكد المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تعلم تماماً الطرف الذي وراء قصف مطار معيتيقة الدولي مرتين وهدد بالإعلان عن اسمه في المرة القادمة.

وقال سلامة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الليبية طرابلس اليوم الأربعاء، “نعلم تماماً بقصف مطار معيتيقة مرتين مرة منذ 4 أيام ومرة أمس، نعلم بهذا الطرف، وهو يعلم أننا نعلم، وأقول له المرة القادمة سأسميه بالاسم”.

وأضاف سلامة أن “الترتيبات الأمنية في طرابلس تأخرت لكننا بدأنا بتنفيذها”، موضحاً أن “الترتيبات الأمنية هي جوهر البحث حالياً وبعض منها بدأنا تنفيذه والبعض الآخر سينفذ خلال الأيام المقبلة”.

كما أعلن المبعوث الأممي خلال المؤتمر، أنه “منذ الاتفاق على قرار وقف إطلاق النار في طرابلس منذ 9 أيام تم رصد 14 انتهاكاً للقرار”.

المصدر: سبوتنيك